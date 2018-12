La UE convocó una cumbre para tratar el Brexit

La Unión Europea convocó este lunes una cumbre sobre el Brexit para el jueves, después que la primera ministra británica, Theresa May, aplazara la ratificación del acuerdo en su Parlamento para conversar de nuevo con sus socios.

“He decidido convocar un Consejo Europeo sobre Brexit el jueves. No vamos a renegociar el acuerdo (…) pero estamos dispuestos a debatir cómo facilitar la ratificación de Reino Unido”, anunció Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. Los mandatarios europeos, en tanto, ya tenían previsto reunirse jueves y viernes en Bruselas.

La oposición del Parlamento británico a este “backstop”, que Londres y Bruselas acordaron como una solución de último recurso para evitar la reintroducción de una frontera para bienes entre Irlanda e Irlanda del Norte (Ulster), motivó el anuncio de May.

En un esfuerzo por salvar un acuerdo de Brexit condenado al fracaso, la primera ministra británica decidió este lunes aplazar el voto crucial del Parlamento. “Mientras no logremos ratificar un acuerdo, aumenta el peligro de un Brexit sin acuerdo”, advirtió.

Los defensores del Brexit temen que el Reino Unido quede permanentemente atrapado en las redes europeas con este mecanismo y presionaron para que May renegociase el “backstop” durante la cumbre europea del jueves y viernes en Bruselas.

Los mandatarios europeos ya tenían previsto reunirse jueves y viernes en Bruselas para abordar otros asuntos como su política migratoria y la reforma de la zona euro, pero sin el Brexit en la agenda.

Tusk precisó que la reunión del jueves servirá también para que los europeos se preparen para un “escenario de no acuerdo”, a medida que se acerca la fecha de salida del Reino Unido, prevista para el próximo 29 de marzo.

Mina Andreeva, portavoz de la Comisión Europea, había adelantado más temprano que la UE no va a “renegociar” el acuerdo con el Reino Unido: “Tenemos un acuerdo sobre la mesa (…) Este acuerdo es el mejor y el único posible, no vamos a renegociar. Nuestra posición no ha cambiado”.

Fuente: Infobae

