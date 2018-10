La tripulación de la Soyuz aterriza de emergencia por falla en el lanzamiento

La nave Soyuz MS aterrizó de emergencia en Kazajistán después de una falla en el cohete Soyuz-FG durante su lanzamiento.

“La nave ha aterrizado en la estepa de Kazajistán, la tripulación se ha puesto en contacto. Están bien”, informó una fuente de TASS en el cosmódromo de Baikonur.

La NASA ha informado en su cuenta de Twitter que está trabajando con sus colegas rusos para obtener más información sobre el incidente.

The crew is returning to Earth in a ballistic descent mode. Teams are working to obtain additional information from our Russian partners. Watch live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/kWigYS1gU4

