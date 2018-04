La pelea entre Tom Cruise y John Travolta

Un ex guardia de seguridad de la Iglesia de Cienciología reveló que existe una gran rivalidad entre Tom Cruise y John Travolta, dos de sus miembros más prominentes.

Brendan Tighe, quien fue miembro de la iglesia durante 30 años contó en una entrevista con el Daily Mail que ambas estrellas se “disputan furiosamente” la posición número dos en la jerarquía de la religión después de su líder, David Miscavige.

“Cruise es el único famoso que tiene línea directa con Miscavige”, explicó el hombre de 37 años de edad. “Travolta y Kirstie Alley no tienen ese acceso”.

El guardia agregó que “Travolta no recibe nada gratis, nadie le da regalos absurdos como un hangar de aviones, bicicletas personalizadas ni souvenirs extravagantes”, en referencia al trato preferencial que supuestamente recibe el actor de Top Gun.

Cruise, de 55 años, presuntamente recibió la Medalla de Valor en el 2008, considerado el mayor premio que se puede recibir dentro de la religión y que es otorgado al miembro más dedicado. Esto, según Tighe, hizo que Travolta “estalle de celos”. El actor de Grease siente que Tom es el “hijo favorito de Miscavige”, explicó el ex empleado de la Iglesia.

“No es ningún secreto que Cruise y Travolta están enojados”, argumentó Brendan. “Travolta no fue invitado a la boda de Cruise y Katie Holmes, lo cual me lo dijo todo. Les puedo asegurar que Travolta no reconoce a Cruise como su superior en ningún sentido. Cuando Cruise recibió la medalla Travolta estaba enfurecido”.

Fuente: Infobae

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?