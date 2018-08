La FIFA y la CONMEBOL solicitaron millones de dólares en restitución por el caso FIFA Gate

El periodista estadounidense Ken Bensinger publicó a través de su cuenta oficial de Twitter que la FIFA y la CONMEBOL solicitaron a la Corte Federal de Estados Unidos un total de USD 122,2 millones en restitución de Juan Ángel Napout y otros condenados en la investigación por el caso FIFA Gate.

FIFA and Conmebol have filed requests in US federal court requesting an total of $122.2 million in restitution from Juan Angel Napout and others convicted in the ongoing criminal investigation of ⚽️ corruption.

