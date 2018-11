La falla técnica que dejó expuesta a Thalía en pleno escenario

Thalía pasó un mal momento cuando se detuvo la pista de su éxito “No me acuerdo” junto a Natti Natasha.

La actriz, empresaria, cantante y productora mexicana Thalía vivió un mal momento cuando cantaba para el público de Los Ángeles, California, EEUU, pues se presentó una falla técnica en el audio.

En el show titulado “Las que mandan”, donde compartió el escenario con Gloria Trevi, Paulina Rubio y Yuridia, la pista se detuvo cuando la esposa de Tommy Mottola cantaba con junto a Natti Natasha.

Debido a sus años de experiencia, lejos de detener el show, Thalía siguió cantando como si nada pasara, aunque eso le costó ser criticada por cantar realmente en vivo.

Para ayudar a salvar la situación, la mexicana pidió la ayuda del público para que el coro y las estrofas del éxito “No me acuerdo” sonaran mejor.

A pesar de sus esfuerzos, Thalía fue criticada por cantar con su “verdadera voz”. A sus 47 años ya no tiene la voz aguda que la caracterizó en la década de los 90.

En el caso de Natti fue evidente su nerviosismo y hasta olvidó la letra de uno de los éxitos que ha podido colocar en el gusto del público en su reciente carrera musical.

El incómodo momento sirvió para que algunos usuarios de Twitter criticaran la calidad artística de Thalía y Natti, a quienes describieron como “artistas de plástico”.

“Así es que se canta… con el corazón. Nos falló el sonido pero no ustedes. Gracias Thalía por concederme cantar junto a ti el himno de las mujeres. Y si no me acuerdo no pasó”, escribió Natti Natasha en su cuenta de Instagram.

Fuente: Infobae

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?