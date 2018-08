La Corte validó en Ciudad de México el uso medicinal de la marihuana y el derecho a la muerte digna

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México reconoció distintos artículos de la Constitución de la Ciudad de México para avalar el uso medicinal de la marihuana y sus derivados, el derecho a la muerte digna, los derechos reproductivos y sexuales, los derechos de las personas migrantes, el derecho al agua, justicia cívica, tratados internacionales y patrimonio.

En 2017 la SCJN admitió las impugnaciones de la Fiscalía Federal (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los partidos políticos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Nueva Alianza (Panal) para declarar inconstitucionales distintos artículos del documento.

De entre los artículos cuestionados por la PGR, los más polémicos eran el Sexto y el Noveno en los que se hace mención del concepto de muerte digna y del uso medicinal de la marihuana y sus derivados, respectivamente.

En el caso de “muerte digna”, la Fiscalía había impugnado el concepto por presuntamente referirse a la eutanasia y al suicidio asistido, lo cual esta penado a nivel federal, sin embargo, la Corte determinó que “no puede sostenerse que el concepto ‘muerte digna’ se refiere en automático y solamente a la eutanasia o al suicidio asistido, por lo que no puede declararse inconstitucional, sobre todo si la Ciudad de México no ha legislado en específico sobre esas conductas. No se hace un pronunciamiento sobre si el suicidio asistido o la eutanasia son o no válidas en nuestro país, sino que únicamente se afirma que ‘el derecho a una muerte digna’ no necesariamente conlleva esas conductas”.

La capital ya contaba desde 2008 con una Ley de Voluntad Anticipada que permite a quienes enfrenten una enfermedad terminal que puedan optar por no recibir tratamiento para prolongar su vida o recibir maniobras de resucitación. No da a las personas la opción de decidir en qué momento quiere morir.

Las conceptos del reconocimiento a la muerte digna se establecerán en las leyes reglamentarias que deberá elaborar el próximo Congreso de la capital.

En el caso del uso médico de la marihuana, la Corte resolvió, por mayoría de ocho votos, que aunque su regulación es una cuestión federal, la Constitución local no invade esas atribuciones pues sólo señala que será permitido en la Ciudad de México conforme a la Ley General de Salud.

Fuente: Infobae

