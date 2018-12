La confesión de Jennifer Aniston sobre su madre

Jennifer Aniston, de 49 años, ha hablado con franqueza sobre la amarga pelea que tuvo con su madre, Nancy Dow, con quien estuvo distanciada por años, hasta poco antes de su muerte, en 2016.

Jennifer ahora interpreta a una madre obsesionada con la belleza y ha hecho paralelos con su propia relación madre-hija, en una entrevista con The Sunday Telegraph.

“Ella era modelo y todo se trataba de cómo se veía y cómo era yo” dijo la estrella de The Horrible Bosses. “No salí la niña modelo que ella esperaba y fue algo que realmente me impactó”.

“Esta niña pequeña solo quería ser amada por una madre que estaba demasiado ocupada con cosas que no importaban del todo”, agregó la actriz sobre su última película Dumplin, de Netflix, que protagoniza con la actriz australiana Danielle MacDonald, que interpreta a su hija.

La relación de Jennifer con su madre estaba lejos de ser perfecta. Madre e hija estuvieron distanciadas nueve años, en parte porque Dow escribió un libro acerca de su relación, titulado From Mother and Daughter to Friends: A Memoir (1999).

En una entrevista con el sitio The Hollywood Reporter en 2015, Jennifer reveló cuán crítica era su madre con ella. “Era modelo, hermosa, impresionante. Yo nunca lo fui”.

Su alejamiento fue total durante un largo tiempo y Jennifer no invitó a su madre a su boda de 2000 con Brad Pitt, aunque finalmente se reconciliaron. Dow murió en mayo de 2016. Tenía 79 años.

Fuente: Infobae

