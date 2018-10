Kylie Jenner reveló que quiere tener otro hijo

Desde que nació Stormi, a Kylie Jenner le cambió la vida. La empresaria no hace más que subir fotos y videos de su hija en las redes sociales. Al parecer, la vida de mamá le sienta muy bien y ya está pensando en agrandar la familia.

Este fin de semana, la modelo habló con sus seguidores a través de Snapchat y aseguró que le gustaría darle un hermanito a Stormi, quien ya cumplió 8 meses. Eso sí, aclaró que por ahora prefiere esperar, porque todavía no está lista.

Además, Kylie contó algunos detalles, entre ellos, que prefiere tener otra nena. En cuanto a los nombres, dijo: “He estado pensando nombres y todavía no he encontrado ninguno que me encante de verdad”. “Pero definitivamente quiero otra niña, espero, aunque esta vez querría para ella un nombre más femenino”, agregó.

Kylie Jenner y Travis Scott, están pasando un gran momento como pareja. El fin de semana, ella filmó el televisor mientras él hacía un show en Saturday Night Live y lo compartió en sus redes sociales. “Hubby”, escribió, con algunos emojis de caritas con corazones en los ojos.

Fuente: TKM

