Kim Kardashian cautivó las redes con una sexy selfie en ropa interior

La estrella de reality de 37 años de edad se tomó la foto frente al espejo en su clóset mientras empacaba para un viaje.

En la sensual imagen, la famosa se encuentra apoyada de piernas abiertas sobre sus rodillas vestida con un escotado brasier y una pequeña tanga que resalta su mini cintura.

En los últimos años, tras su embarazo de Saint (2 años), con quien aumentó casi 30 kilos, la protagonista de Keeping Up With the Kardashians se ha enfocado en el ejercicio para mantener la figura que la lanzó al estrellato. La modelo y empresaria mantiene una estricta dieta proteica que acompaña con intensas rutinas de entrenamiento guiadas por su entrenadora personal, las cuales comparte a diario con sus fanáticos en las redes sociales.

Fuente: Infobae

