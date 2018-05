Kanye West pagó más de 80 mil dólares por polémica foto de Whitney Houston

West desembolsó USD. 85 mil por una foto de la cantante fallecida que muestra su baño lleno de drogas que consumía, quien a la postre murió en un baño tras consumir sustancias prohibidas.

El esposo de Kim Kardashian pagó dicho monto para usar la imagen en la portada del nuevo álbum del rapero Pusha T, Daytona. Anunció la compra en su cuenta de Twitter y compartió la imagen con sus seguidores.

album 1 PUSHA T DAYTONA dropping 2mrw pic.twitter.com/M1UPvax5fa — KANYE WEST (@kanyewest) May 24, 2018

Por su parte, Pusha T anunció en el programa The Angie Martinez Show el costo de la fotografía y manifestó que la decisión de usarla de portada de su disco fue un cambio de último momento.

Kanye West agradeció a sus fanáticos el apoyo al nuevo disco y la respuesta favorable que han tenido. El polémico cantante y diseñador reveló que trabajó durante un año en el proyecto y se siente muy orgulloso del producto final.

La imagen de la cual ahora Kanye tiene los derechos fue tomada en la mansión de Atlanta de la cantante en el año 2006. La intérprete de I will Always Love You falleció en el baño de su habitación en el hotel Beverly Hilton a los 48 años de edad.

Fuente: Infobae

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?