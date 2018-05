Justicia Electoral ratifica que sistema TREP es absolutamente confiable

El asesor electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Dr. Luís Alberto Mauro, destacó que no hubo diferencias entre los resultados definitivos de las Elecciones Generales y los números de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares.

“Mucho antes de los comicios, cuando empezaron las primeras críticas al sistema, no había afirmado que no nos íbamos a equivocar un milímetro. Los resultados me dan ahora la razón y desde el TSJE ratificamos a la ciudadanía paraguaya que puede tener la tranquilidad que este es un sistema fiable”, expresó el funcionario.

Mauro precisó que finalmente, el presidente electo Mario Abdo Benítez ganó los comicios por 95.603 votos sobre Efraín Alegre. Sin embargo, agregó que el postulante de la Alianza GANAR para la Presidencia de la República terminó este proceso como el candidato del PLRA para la titularidad del Ejecutivo que más se acercó al presidenciable colorado.

Por último, el asesor del organismo electoral remarcó que desde la Justicia Electoral puede afirmar que el sistema inaugurado en el 2000, hace 18 años, es absolutamente confiable y de una precisión milimétrica.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?