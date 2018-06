Justicia ecuatoriana vinculó a Correa por intento de secuestro de un exlegislador

La Justicia de Ecuador vinculó este lunes al ex presidente Rafael Correa en la causa por el intento de secuestro del ex legislador opositor Fernando Balda. Tras el dictamen, el fiscal general Paúl Pérez solicitó medidas cautelares entre las que figura la colocación de un brazalete electrónico al ex mandatario.

Así lo informó la Fiscalía General en su cuenta de Twitter, en la que precisa que también pidió medidas de protección a favor de Fernando Balda y su familia, el ex diputado y opositor de Correa que denunció haber sido secuestrado hace seis años en Colombia.

“El fiscal general, Paúl Pérez, solicita medidas cautelares de presentación periódica ante la autoridad que la jueza disponga, el uso del dispositivo electrónico en contra del ex presidente Rafael C. y medidas de protección a favor de Fernando Balda y su familia”, notificó la Fiscalía en la red social.

La petición se produjo en la audiencia de vinculación del ex mandatario a la instrucción fiscal que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de secuestro de Balda.

Correa ha negado cualquier implicación en los hechos y asegura que se trata de una suerte de complot de las actuales autoridades del país para borrarlo del mapa político ecuatoriano.

Fuente: Infobae

