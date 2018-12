“Juicio político, herramienta para hacer pagar errores a ministros del TSJE”

Fue lo que dijo el diputado Edgar Acosta, uno de los que presentó el libelo acusatorio como base para enjuiciar políticamente a los ministros de la Justicia Electoral.

Acosta indicó que se cumplió la parte formal, de modo que la ciudadanía tenga en cuenta que de los discursos se pasa a la acción.

“Logramos las 14 firmas para poder presentar el libelo y los colegas deben entender la responsabilidad que tiene la instancia legislativa para ayudar a renovar la Justicia Electoral”, dijo.

“Esta gente cometió un error y deben pagar, para eso la herramienta es el juicio político”, sostuvo.

Reconoció no obstante que no solo pasa por un cambio de hombres sino también por uno estructural, donde ya esa institución no esté sometida a los partidos políticos.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?