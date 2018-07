Jueza dijo que correspondía levantar sanción a estudiantes del San José

La magistrada María Teresa Franco justificó haber dado trámite favorable al amparo que presentó el abogado Álvaro Arias en representación de tres estudiantes del colegio San José. Justificó su decisión aludiendo que los alumnos fueron sancionados dos veces por un mismo hecho.

Franco sostuvo que en el amparo no se tiene en cuenta la situación de la persona afectada y que no se trata la cuestión de fondo. “Yo no tengo aquí en cuenta el delito porque no es eso lo que estudia, sino el regreso de los jóvenes al colegio”, expresó.

Argumentó que existe jurisprudencia al respecto, con relación a otros colegios, y que la sanción que se les aplicó era exagerada, además de no ajustarse al propio reglamento interno de la institución.

Finalmente indicó que la educación está en manos de los padres y que el problema no se resuelve solamente con una sanción por parte del Colegio, sino que se debe tratar el fondo de la cuestión. “Tienen que ver que está pasando adentro de estos jóvenes, en el hogar de estos jóvenes”, sentenció.

