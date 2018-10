Jueza deberá decidir si sobresee a Víctor Bogado o si va a juicio

Arrancó hoy la audiencia preliminar para el acusado legislador y otras dos personas en la causa conocida como la “Niñera de Oro”, la defensa del senador pidió el sobreseimiento definitivo de Bogado como otros tantos incidentes.

Oscar Germán Latorre, abogado del legislador indicó que la acusación del Ministerio Público es una farsa que ya lleva 5 años. “La acusación no cuenta con el testimonio de su testigo estrella, definitivamente es una cuestión imputable exclusivamente a la especialidad y no a la defensa”, indicó al añadir que no ponen reparo al incidente de inclusión probatoria presentada.

Por su parte el parlamentario indicó que probará su inocencia si es que se llega a un juicio oral e indicó que el motivo de su acusación se debe a que venía bien perfilado para ser presidente del Congreso, por lo que inventaron el caso de la “Niñera de Oro”.

Bogado se encuentra acusado por cobro indebido de honorario y estafa, al igual que Gabriela Quintana, la supuesta “Niñera de Oro” y Miguel Ángel Pérez, ex jefe de gabinete de la Cámara de Diputados.

