Juez libera a empresario vinculado al caso Darío Messer

Adolfo Granada, imputado por supuestamente formar parte del esquema de lavado de dinero que encabeza Dario Messer, fue beneficiado hoy con la libertad ambulatoria. El empresario cumplía arresto domiciliario desde el 11 de mayo.

Estaba mañana se realizó la audiencia de revisión de medidas cautelares del procesado, ante el juez Humberto Otazú, quién resolvió hacer lugar a la libertad ambulatoria solicitada por la defensa. El magistrado le impuso una fianza real valor de 500 millones de guaraníes.

Asimismo, Otazú mantuvo la fianza personal de G. 500 millones de sus abogados Rodolfo Gubetich y Luis Ayala. Además, Granada tiene la prohibición de salir del país, la prohibición de cambiar de domiciliario y la comparecencia mensual ante el juzgado.

El fiscal René Fernández, quien es el que lleva adelante la investigación, no estuvo de acuerdo con el pedido de la defensa, porque a su criterio, esta decisión no corresponde debido a que la investigación se encuentra en etapa inicial y las circunstancias de la investigación no han variado.

El imputado fue imputado junto con Darío Messer, Dan Messer, Juan Pablo Jiménez e Ilan Grinspun por lavado de dinero y asociación criminal.

