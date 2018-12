Juez del caso Curuguaty criticó duramente a miembros del JEM

Arnaldo Martínez Prieto, quien junto a su colega Emiliano Rolón Fernández fue enjuiciado por el Jurado de Enjuiciamiento luego de anular la causa masacre de Curuguaty sostuvo que ese estamento ni sabe por qué se los juzga y sus miembros no entienden la visión del derecho.

“Nosotros tenemos inmunidad y no podemos ser acusados de nada cuando un proceso aún no concluyó”, dijo. Martínez Prieto también reflexionó que tanto su situación como la de su colega demuestra que no hay garantías de independencia del Poder Judicial.

Resaltó también que los miembros de un tribunal no pueden ser juzgados ni cuestionados mientras una causa se encuentra vigente y recordó que el caso Curuguaty todavía no concluyó puesto que falta resolverse la recusación que pesa sobre algunos magistrados.

