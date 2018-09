‘Juego de tronos’ volvió a imponerse en los Emmy

La serie de HBO se lleva el premio al mejor drama, pero Netflix empata por primera vez en número de premios. ‘The Marvelous Ms. Maisel’, de Amazon, es la comedia del año.

No tiene la mejor dirección ni el mejor guion, no tiene la mejor actriz ni el mejor actor, pero la séptima temporada de Juego de tronos es la mejor ficción dramática que se puede ver en la época cumbre de la televisión. La fantasía de George R. R. Martin ganó su tercer premio Emmy al mejor drama. El año pasado, Hulu hizo historia en los Emmy al ser el primer servicio de vídeo online en ganar la categoría reina, la de mejor drama, con The Handmaid’s Tale. La vuelta de Juego de tronos le daba a los 70º premios Emmy cierto aire de verdadera competición entre HBO, el rey de la televisión de los últimos 20 años, y las nuevas plataformas. Ganó otra vez Juego de tronos, la serie más premiada de la historia, con 47 emmys en siete años. Pero con matices.

Juego de Tronos es la serie de esta década. Al menos, la serie fantástica de la década, como dijo a la prensa Martin: “No sé si hemos cambiado la televisión, pero sí la televisión de ciencia ficción y fantasía. Ahora hemos alcanzado el mismo nivel de respeto que cualquier otro género”. La serie tiene previsto terminar en su octava temporada, que solo contará con seis episodios, y está siendo un rodaje eterno para sus seguidores. “La última temporada se está retrasando porque es lo más grande que hemos hecho nunca”, anunció David Benioff, el cerebro detrás de este fenómeno.

Antes de ganar el premio grande, solo Peter Dinklage, verdadero rostro de la serie, había ganado en su categoría este lunes. Netflix, la mayor productora de televisión de Hollywood en estos momentos, había roto ya un récord al tener por primera vez más nominaciones que HBO. Al final, empataron a premios (23), pero la Academia de Televisión le sigue negando a Netflix los premios grandes. The Crown se llevó cinco emmys, Black Mirror se llevó cuatro, Godless, tres. Pero las series de Netflix siguen sin llegar a ser las mejores según la Academia. El mejor drama es de HBO, la mejor comedia, de Amazon, y la mejor miniserie, de FX Networks.

Las categorías de comedia tenían este año el encargo de encontrar un sustituto para Veep, la serie de HBO que amenaza con ganar cualquier año que se presente. La enfermedad de su protagonista, Julia Louis-Dreyfus, ha retrasado la producción y la ha dejado fuera de este año. La comedia que hay que ver, según los Emmy, es The Marvelous Mrs. Maisel. Mejor comedia del año, mejor dirección, mejor guion, mejor actriz principal para Rachel Brosnahan y mejor secundaria para Alex Borstein. El hallazgo de Amazon, una creación de Amy Sherman-Palladino (Las chicas Gilmore), debutaba en estos Emmy y arrasó frente a comedias como Silicon Valley, Atlanta o Curb your enthusiasm. Es la primera serie emitida en streaming que gana este premio. Si hay una ganadora absoluta en los 70º premios Emmy es Sherman-Palladino: cuatro premios.

Información: PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL, Diario El País de España.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?