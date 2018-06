Jubilación VIP: Rachid Lichi justifica fallo de la Corte en un principio constitucional

El exsenador colorado Bader Rachid Lichi afirmó que el fallo de la Máxima Instancia Judicial sobre el monto que percibe en concepto de jubilación, se funda en algo indiscutible que es el principio constitucional de la recategorización, que figura en el artículo 103 de la Carta Magna.

“Este es un juicio que lleva 7 años, la prensa se equivoca al afirmar que es algo nuevo. Hay otras 60 acciones presentadas por ex parlamentarios sobre el mismo tema porque la recategorización de la jubilación está establecida en la Constitución Nacional”, aseguró.

Rachid Lichi puntualizó que en su caso no se discute cuánto aportó para su jubilación, sino que prima un principio constitucional. En ese sentido, recordó que se desempeñó por 25 años como legislador y sus aportes jubilatorios son de todo ese tiempo. “Yo no soy un Carlos Portillo cualquiera”, enfatizó.

El ex parlamentario resaltó que su caso no será ni el primero ni el último, pero cobró notoriedad por su condición de ex integrante del Congreso Nacional y los montos que se manejan. “Hay magistrados que han recurrido a la Corte y los fallos también fueron favorables como en mi caso”, afirmó.

Por último, reconoció que seguramente habrá dificultades para la caja parlamentarias si otros recursos proceden, pero remarcó que la ley está para ser cumplida. “Las cajas fiscales, en su mayoría son deficitarias. En ese sentido corremos riesgos, principalmente el funcionariado público”, finalizó.

