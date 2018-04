Jay Z reveló que lloró de alegría cuando su mamá le confesó que era gay

El rapero estadounidense Jay Z dice que lloró de alegría cuando su madre Gloria Carter se sinceró con él y le confesó que era lesbiana.

“Lloré porque estaba muy feliz de que ella fuera libre”, expresó emocionado el esposo de la cantante Beyoncé, durante el programa “My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman” en Netflix.

El músico le confesó a Letterman que sabía que su mamá era homosexual, pero que el tema fue abordado en septiembre, cuando su mamá le abrió su corazón y admitió sus preferencias sexuales.

Durante la entrevista, el rapero dijo que su madre tuvo que vivir fingiendo lo que no era, porque no quería avergonzar a sus hijos.

Pero que finalmente encontró el momento preciso para confesar que era homosexual y eso la hizo feliz a ella y a todas las personas que la aman, dijo el rapero.

Carter salió del closet en la canción de Jay Z de 2017 “Smile” (Sonríe), que incluye su poema “Livin in the Shadows” (Viviendo en las sombras).

Fuente: CNN

