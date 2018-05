Irán disparó varios cohetes contra Israel desde Siria

Las sirenas de emergencia sonaron en el territorio de los Altos del Golán controlado por Israel, avisando de un posible ataque desde Siria, informó el servicio de prensa del Ejército israelí.

“Las sirenas de alarma sonaron en los Altos del Golán, los detalles se están aclarando”, dijo la oficina de prensa.

About an hour ago, IDF defense systems identified approximately 20 rockets that the Iranian Quds forces launched at IDF forward posts on the Golan Heights

— IDF (@IDFSpokesperson) May 9, 2018