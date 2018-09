Investigan causas de la muerte de un hombre en un motel

La fiscal Claudia Torres, informó del hallazgo de un cadáver en el interior de un motel ubicado en Lambaré. Se trata de Hugo Enrique Aponte de 59 años, el mismo ingresó en una de las habitaciones el pasado 31 de agosto.

Torres señaló que el ahora fallecido recibió la visita de dos personas del sexo masculino, presuntamente travestidos, quienes posteriormente volvieron a retirarse.

Agregó que la última comunicación que mantuvo el hombre fue el domingo por la mañana informando que se retiraría al mediodía, sin embargo no volvió a comunicarse con la recepción, hecho que llamó la atención de los trabajadores del local.

Igualmente mencionó que se encuentra ante un hecho a determinar, puesto que todavía no se realizó la autopsia, por lo tanto no puede catalogar que se trate de un homicidio, debido a que no se encontraron signos de violencia. “No podemos ser ligeros en la investigación”, dijo.

La representante del Ministerio Público señaló que en la habitación encontraron bebidas alcohólicas, cigarrillos y estupefacientes, específicamente marihuana.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?