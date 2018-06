Investigación de la Corte detectó falencias en juicios por prestación alimentaria

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizó una investigación que determinó las falencias con relación a los procesos de juicios por prestación alimentaria, siendo este uno de los recursos judiciales más utilizados en nuestro país.

El mismo indicó que solo en el 2015, se iniciaron 7.400 solicitudes de juicios y demandas por prestación alimentaria y asistencia prenatal.

Paola Vacotti, coordinadora del proyecto Acceso a la Justicia, habló sobre todo el proceso que atraviesa la persona para iniciar un trámite de prestación alimenticia, manifestó que la Corte está consciente de las trabas relacionadas a la burocracia interna.

Lo que se buscó con esta investigación es ver cómo impacta en la vida de las personas y todo lo que sucede para llegar a obtener la prestación, señaló.

Vacotti comentó que entre los resultados de dicha investigación encuentran que la mayoría de las personas son mujeres de escasos recursos y que el monto promedio que perciben es de 400.000 a 800.000 guaraníes. Así también, se registran casos de personas de clase media y alta. Con respecto a los padres que están detrás del proceso, refirió que son pocos los casos.

Por otra parte, explicó que en su momento la auditoría de la CSJ sobre el tema se hizo en 7 juzgados del país, en todos ellos se constató que la dilación de los plazos es bastante amplia.

Agregó que otro de los problemas que arroja el estudio es que no se establece la fijación provisoria y eso está en la ley, y que no hay una traba legal, pero es algo que no se está haciendo.

“De todos los juicios de infancia que son cerca de 68, el 50% del tiempo que los juzgados aplican es por prestación alimenticia, desde reconocimiento del niño a otros juicios relacionados”, expresó.

Concluyó diciendo que los casos que se llevan con defensores Públicos son más rápidos que con los defensores privados, a diferencia de lo que se creía.

