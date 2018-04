Invasores afirman que terreno ofrecido por la SAS no es “habitable”

ITAGUA – TERRITORIO SAS – Verificación

ITAUGUÁ – TERRITORIO SAS – VerificaciónLa semana pasada, luego de la reunión con el Defensor del Pueblo y el Ministro de la Secretaría de Acción Social, fuimos a la SAS a pedir las coordenadas exactas de los lugares con el Departamento de Banco de Tierras. Seguidamente fuimos a ambos terrenos a verificar las ofertas del estado, donde nos encontramos con terrenos abandonados, en el caso de ITAUGUÁ caracterizamos como inhabitable el terreno, NO POR SU LEJANÍA sino porque nuevamente en la zona NO HAY ESCUELAS NI CENTROS DE SALUD, NI NINGÚN TRASPORTE PÚBLICO, ADEMÁS DE NO HABER AGUA NI LUZ. ADEMÁS pudimos ver que en el lugar existen familias que fueron asignadas alli previamente por la SAS, y los mismos nos contaron que les dejaron abandonados en el lugar y que la gente vuelve a tener que salir porque no hay forma de sostener la vida en ese lugar, por ésta razón se observan viviendas precarias abandonadas allí."Lo que nosotros planteamos cuando hablamos de vivienda digna tiene que ver con EL DERECHO A VIVIR EN LA CIUDAD, y vivir en la ciudad implica vivir interconectado con los servicios básicos, trasporte, agua, luz, centros de salud, educación, etc"Entendemos que la vida digna implica muchos factores, y que nuestro país merece que políticas públicas habitacionales serias.¡No más tierra sin gente, ni gente sin tierra!#ViviendaDigna #CoordinadoraPorLaViviendaDigna #CxVD #DerechoALaVivienda #DerechosHumanos #PatriaNueva #AsentamientoPatriaNueva

