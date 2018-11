Intendente asunceno justificó la no transferencia de fondos a Hacienda

Mario Ferreiro adujo que administraciones anteriores a la suya dejaron de transferir al Ministerio de Hacienda rubros correspondientes a recaudación de impuestos inmobiliarios, que debían ser distribuidos a los municipios con menores recursos. Esto mediante una acción presentada a la Corte Suprema de Justicia años atrás.

Sostuvo que al contrario, Asunción al ser sede de los tres poderes del Estado debería tener recursos extraordinarios y no ceder los suyos, es decir no puede otorgar fondos que no le sobran.

Ferreiro atribuyó a un trasfondo político las publicaciones del diario de Horacio Cartes donde publican que su administración no transfirió 76 mil millones de guaraníes entre los años 2015 y 2017 que corresponden a 15% de la recaudación de impuestos inmobiliarios.

“Pretenden censurar mi acercamiento al presidente Mario Abdo Benítez y buscan la vuelta, aprovechando toda esta ola de pedidos de intervención a municipios”, indicó.

