Intención de Trump de construir un muro con México preocupa a Cartes

El presidente Horacio Cartes aprovechó hoy la visita de su homólogo Enrique Peña Nieto para hacer referencia a la intención de Donald Trump, de construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México, y manifestó preocupación por las señales de regresión.

“Hemos pensado que la civilización triunfó sobre la barbarie. Que la Democracia y la República han derrotado no solamente al totalitarismo, sino también a la xenofobia y al racismo. Pero sin embargo percibimos preocupantes señales de regresión”, enfatizó el jefe de Estado.

Al respecto, el mandatario paraguayo agregó que consideraba que con la caída del Muro de Berlín, cayeron también todas las murallas de la segregación. Sin embargo, puntualizó que al parecer “este racionalismo es todavía una ilusión”.

Trump enmendó hoy a su jefe de gabinete, el general John Kelly, y dejó claro que su propuesta no “ha cambiado ni evolucionado”, llamó a México “el país más peligroso del mundo” y reafirmó que el muro deberá ser pagado por el país vecino.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto no tardó en contestar. “México no pagará de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, un muro o una barrera física en la frontera. Esta determinación no es parte de una estrategia negociadora, sino de un principio de soberanía y dignidad nacional”, afirmó en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El documento también señala que México no negocia por redes sociales, que es falso que el país sea el más peligroso del mundo y que la violencia por tráfico de drogas es un “problema compartido” con su vecino del Norte.

