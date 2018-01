Inauguran embajada estadounidense en Londres criticada por Trump

La nueva embajada estadounidense en Londres, criticada por el presidente Donald Trump como demasiado cara y mal ubicada, abrió al público por primera vez este martes 16 de enero.

El resplandeciente edificio en la zona de Nine Elms, en el sur de Londres, reemplaza al que estuvo durante décadas en Grosvenor Square. Ese edificio fue vendido a un fondo de inversiones catarí que desea convertirlo en un hotel de lujo.

El nuevo edificio es casi el doble del tamaño del anterior y es la embajada más costosa jamás construida por Estados Unidos. El proyecto se inició bajo la presidencia de George W. Bush en 2008.

Las autoridades estadounidenses aseguran que habría costado cientos de millones de dólares remozar el edificio antiguo y hacer que cumpliera con las normas de seguridad modernas.

La semana pasada Trump tuiteó que no asistiría a la inauguración de la nueva sede diplomática porque a su parecer era una mala inversión.

“La razón por la que cancelé mi viaje a Londres es que no me gusta el hecho de que el gobierno de Obama vendió por migajas lo que era quizás la embajada mejor ubicada de Londres, para construir una nueva en una ubicación peor y a $1.200 millones. Mal negocio. Querían que yo fuera a cortar la cinta. ¡No!”, tuiteó el mandatario, sin precisar que en realidad el proyecto se inició bajo George W. Bush.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018