Imputan a gerentes y subgerentes del BNF por lesión de confianza y otros ilícitos

La agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña formuló imputación contra Siro Esteban Vera Godoy (subgerente del Banco Nacional de Fomento Sucursal Santa Rosa del Aguaray), Oscar Pablino González González (gerente del Banco Nacional de Fomento Sucursal Santa Rosa del Aguaray), Cesar Luis Vargas Velázquez (gerente del BNF Sucursal Choré). Todas estas personas fueron procesadas por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal.

Además, fueron imputadas Sandra Elizabeth Mareco Medina (pareja sentimental de Luis Vargas), Estela Medina de Mareco (progenitora de Mareco Medina), Gustavo Adolfo Benítez Cohene (subgerente del BNF Sucursal de Choré) y a su hermano Juan José María Estigarribia Cohene . Los mismos fueron procesados por los presuntos ilícitos de lesión de confianza, asociación criminal y lavado de dinero.

Refieren los antecedentes que el 15 de enero de 2018 funcionarios del Banco Nacional de Fomento se constituyeron hasta la Sucursal de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, a fin de realizar un arqueo, ocasión en que detectaron supuestos faltantes de dinero.

Posteriormente, el subgerente del ente bancario, Siro Esteban Vera, manifestó que dichos fondos fueron retirados por el gerente de la Sucursal de Choré, César Luis Vargas. Estos retiros de dinero presuntamente no eran registrados de modo contable.

Los fondos supuestamente eran retirados personalmente por Vargas, quien no habría descendido de su vehículo particular para llevar el dinero. De esta forma no dejaba ningún comprobante del retiro, pero con posterioridad presuntamente firmaba formularios internos en concepto de provisión de efectivo, sin embargo los mismos no tenían fecha, ni eran asentados en los registros contables de la entidad bancaria.

Igualmente, Vera por instrucción del gerente Oscar Pablino González habría realizado depósitos en una Cuenta de Ahorro y en una Cuenta Corriente abierta en el BNF de la sucursal de Choré, perteneciente a Sandra Elizabeth Mareco Medina, concubina del gerente de dicha sucursal. Este también a su vez habría hecho depósitos a favor de la madre de su pareja, Estela Medina de Mareco.

Por otro lado, existiría una Cuenta de Ahorro y una Cuenta Corriente abierta en la sucursal de Choré a nombre de Juan José María Estigarribia Cohene hermano del subgerente de este banco, Gustavo Adolfo Benítez.

Los gerentes y subgerentes del Banco Nacional de Fomento de las Sucursales de Santa Rosa del Aguaray y de Choré habrían realizado estas operaciones desde abril de 2017 hasta la auditoría interna de enero de 2018. Ellos disponían del patrimonio de la entidad bancaria y con las supuestas irregularidades financieras hechas produjeron un perjuicio patrimonial de dos mil quinientos sesenta y ocho millones trescientos mil guaraníes.

Fuente: Ministerio Público

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?