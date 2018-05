Idoyaga asegura que su destitución fue un “manoseo”

El doctor Hugo Idoyaga quien hoy fue reemplazado por Fredy Estigarribia al frente de SENACSA dijo que ni siquiera le comunicaron oficialmente que lo destituían de su cargo.

“Ni siquiera se el número de decreto de mi destitución me enteré por la prensa, ninguna autoridad me informó sobre la decisión”, aseveró Idoyaga.

Idoyaga expresó su molestia por el actuar de las autoridades en no haberle informado y resaltó que a su consideración hizo mucho por el país desde el puesto que ocupaba y no me merecía ese trato.

“Si mi salida ayuda a tranquilizar el ambiente pues entonces acepto, porque somos meros chivos expiatorios en este tema”, añadió.

