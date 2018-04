Identifican laboratorio ruso donde fabricaron veneno usado contra ex espía

Fuentes en los servicios de inteligencia citadas por el periódico The Times aseguran que el gobierno de Theresa May conoce desde el principio la ubicación del establecimiento donde se elaboró el veneno utilizado contra Serguei Skripal y su hija en Salisbury.

A pesar de haber reportado oficialmente no conocer aún la procedencia, los servicios secretos británicos localizado el laboratorio ruso donde se fabricó el agente nervioso utilizado para envenenar al ex espía doble Serguei Skripal y a su hija Yulia en Inglaterra, según un informe publicado este jueves por el periódico The Times.

El Gobierno y los servicios de seguridad del Reino Unido pudieron identificar la fuente de este agente de elaboración rusa, del tipo Novichok, días después del ataque a los Skripal el pasado 4 de marzo en Salisbury, en el sur de Inglaterra, de acuerdo con fuentes de inteligencia, agrega el periódico británico.

El ataque ha provocado una fuerte una crisis diplomática entre Londres y Moscú con la mutua expulsión de diplomáticos, que se trasladó luego a aliados del Reino Unido como Estados Unidos y la mayor parte de Europa, que también acusan a Rusia de haber estado detrás del ataque.

La información del Times sale a la luz después de que el laboratorio británico que identificó el agente nervioso como Novichok indicase el martes que no ha podido “verificar” la procedencia de la toxina.

Gary Aitkenhead, el consejero delegado del Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa de Porton Down, un centro militar ubicado cerca de Salisbury, había dicho el miércoles que los expertos no han “verificado la fuente precisa” de la que proviene el agente nervioso.

Sin embargo, una fuente gubernamental dijo a The Times que el Gobierno supo en la primera reunión de emergencia que celebró tras el ataque que era probable que la sustancia procediera de Rusia.

El periódico subraya, además, que Moscú llevó a cabo pruebas para saber si el agente Novichok podía ser utilizado en asesinatos, y que los servicios de inteligencia británicos ya conocían la existencia del laboratorio encubierto donde fue creado antes de que se produjera el ataque.

