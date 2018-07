“Ibáñez debe perder la investidura porque es un inmoral”, afirma abogado

El Dr. Manuel Riera aseguró que el diputado colorado, José María Ibáñez, debe perder la investidura parlamentaria, porque traicionó la virtud de servicio que supone un cargo público. Pidió al Congreso una sanción política al legislador, pues la sanción jurídica ya fue estipulada.

“Lo que le estamos pidiendo a la Cámara Baja es que este señor (Ibáñez) pierda la investidura porque dejó de ser honorable. No tiene sentido que como país soportemos que el deshonesto sea el que nos esté representando en el Legislativo”, enfatizó el letrado.

Riera remarcó que el parlamentario por la ANR no representa al pueblo y aseveró que debe irse a su casa por ser inmoral. Al respecto, consideró que desde el Parlamento no pueden escudarse en la excusa de un supuesto presupuesto procesal, pues estarán rehuyendo el deber cívico de colocar gente honesta.

Insistió que este país no puede tener entre sus representantes gente deshonesta e inmoral, pues no merecen tener la representación de la voz colectiva. “El diputado Ibáñez es un inmoral, porque no tiene ningún tipo de remordimientos por lo que hizo y sigue asistiendo tranquilamente al Congreso”, finalizó.

