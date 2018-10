Huracán Michael subió a categoría 4 mientras llega a Florida

Al final de la noche del martes, la tormenta generaba vientos de hasta casi 210 kilómetros por hora. Los meteorólogos advierten además de la peligrosa marejada que podría aumentar el nivel del mar hasta 4 metros en la franja noroeste del estado, cerca de la frontera con Alabama.

Florida se prepara para el impacto del “monstruoso” huracán Michael, que se convirtió en categoría 4 y podría llevar “devastación total” al noroeste de este estado estadounidense cuando toque tierra el miércoles.

Al final de la noche del martes, Michael generaba vientos de hasta casi 210 kilómetros por hora, mientras se acercaba a las costas de Florida.

Según previsiones del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de las 06H00 GMT, la tormenta tocará tierra el miércoles antes de adentrarse en el sureste de Estados Unidos y seguir luego su camino hacia el Atlántico.

Los meteorólogos advierten además de la peligrosa marejada que podría aumentar el nivel del mar hasta 4 metros en la franja noroeste de Florida, cerca de la frontera con Alabama.

Tras el último boletín meteorológico, el gobernador Rick Scott urgió a la población a obedecer las órdenes de evacuación.

“Si tú y tu familia están planeando refugiarse en el lugar, asegúrense permanecer en habitaciones interiores durante la duración de la tormenta”, escribió en Twitter.

“Las decisiones que tú y tu familia tomen en las próximas horas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, había escrito anteriormente Scott.

