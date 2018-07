Horacio Cartes: “Si no me dejan jurar, voy a dar gracias a Dios”

El presidente Horacio Cartes, habló tras su jornada de gobierno que realizó en el departamento de Itapúa y reconoció que le gustaría ser senador, sin embargo sostuvo que la dignidad tiene un límite.

Cartes añadió que la única razón por la que no dejan jurar al ex presidente Nicanor Duarte Frutos es para no permitirlo jurar a él luego de terminar su periodo como titular del Ejecutivo. “Yo le dije a Nicanor: ‘a vos te dijeron, para cagarle a Cartes, no te vamos a dejar jurar a vos’”, expresó.

El mandatario también dijo que si el candidato del movimiento Honor Colorado, Santiago Peña, ganaba las internas, el bando perdedor no iba a apoyarlo en las elecciones generales. Igualmente reconoció que si los comicios de abril pasado se realizaban con el horario de verano, el partido colorado aseguraba una derrota.

Finalmente también se refirió a sus correligionarios que abandonaron su movimiento y sostuvo que la política es como el fútbol cuando el libro de pases está abierto, los jugadores van y vienen. “Algunos se van a ir, otro van a volver más tarde y nosotros tendremos corazón de madre, los vamos a recibir”, sentenció.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?