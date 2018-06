Honor Colorado acompañará al candidato de Añeteté para presidir el Senado

Fue lo que dijo el senador colorado Juan Carlos Galaverna, cuyo nombre suena para presidir la mesa directiva de la Cámara de Senadores para el próximo periodo parlamentario donde deberán asumir los legisladores electos en los comicios pasados.

El parlamentario se autodenominó como un precandidato, pero aseguro que de parte de Honor Colorado se comprometieron a aceptar al que sea propuesto por el movimiento del presidente electo Mario Abdo Benítez.

Por otro lado califico de una tontería, la nota enviada por Eduardo Petta donde pide al presidente del Senado excluir a Horacio Cartes de la lista de los que van a jurar el 30 de junio próximo.

Sostuvo que el pedido hecho por su colega no corresponde, pues la ley dice que todos los proclamados deben jurar. “Ni vale la pena hablar sobre ese planteamiento” indicó, no obstante resaltó que Horacio Cartes no podrá jurar mientras siga siendo presidente puesto que la Constitución Nacional no lo permite.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?