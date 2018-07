Herramientas para borrar tus huellas digitales

1. Verificar tu actividad en Gmail

Como primera medida visitar, dentro del panel de Gmail a hay una opción para ver tu actividad en la web y también qué aplicaciones están vinculadas a tu cuenta y a qué tipo de información acceden.

2. Modo incógnito

Chrome, Mozilla, Edge y Safari ofrecen la opción de navegar de incógnito o en modo privado. Esto significa que no se guardará tu historial de navegación, las cookies (una cookie es un archivo creado por un sitio web que contiene pequeñas cantidades de datos y que se envían entre un emisor y un receptor), los datos de sitios web ni la información introducida en los formularios en el equipo que estés usando.

3. Buscadores privados

Los buscadores privados no rastrean los movimientos de los usuarios, con lo cual no se compila información para crear anuncios personalizados, tal como sí ocurre cuando se usan los buscadores tradicionales (aún cuando sea en modo incógnito). Son fáciles de usar y no requiere que se instale nada adicional.

4. Usar una VPN

Las VPN son “redes virtuales y privadas”. Estos sistemas crean un túnel encriptado entre el dispositivo y el servidor, lo cual significa que no podrás ser rastreado por los proveedores de internet y que la dirección IP será invisible para los sitios que visites.

5. Navegar la internet profunda

No todo está en “la web tradicional”. Sólo vemos el 5% de Internet, el resto está en la deep web o internet profunda. Para acceder a ella se puede usar Tor, que se se puede descargar sin costo y permite ver el lado oculto de la web sin dejar rastros, así que también es una medida de privacidad interesante.

Fuente: Infobae

