Hallan aguantadero de “banda de la pesada” que preparaba un gran golpe

La Policía Nacional allanó un aguantadero e incautó armas de grueso calibre y varios elementos que pertenecerían a una banda de la pesada que estaba preparando un golpe grande. Sin embargo, ningún delincuente fue encontrado en el lugar.

El comisario Enrique Isasi, director de Policía del Alto Paraná, confirmó la incautación de un camión en cuyo interior fue instalado un trípode con armas de grueso calibre, chalecos, chapas brasileñas y clavos miguelito.

Detalló que el allanamiento inició a tempranas horas de este miércoles, en un aguantadero ubicado en el km 11, lado Monday, y confirmó que no se encontró a ningún integrante de la banda de delincuentes, que estaban preparados para perpetrar asaltos de gran magnitud.

“No encontramos a ninguno de los integrantes de la banda, pero por los elementos que tenían en esta casa medio abandonada, estaban preparando un golpe grande”, resaltó Isasi, quien agregó que los técnicos están cotejando los aparatos, buscando identificar a los integrantes de la gavilla delictiva.

El jefe policial enfatizó que, si bien los intervinientes no lograron detener a ningún malviviente, lo importante es que incautaron prácticamente el 50% de los elementos que tiene la banda.

“Nosotros no nos vamos a complicar con nadie. No nos sirve de nada incautar los elementos, pero no detener a ningún delincuente. Esta vez no encontramos a nadie en el lugar del allanamiento”, finalizó.

