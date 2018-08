Hacienda ratifica que Superintendencia no cambiará reglas para la jubilación

El Ministerio de Hacienda emitió un comunicado, aclarando que el proyecto de Ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que se trata hoy en el Senado, no contempla ningún cambio paramétrico, tampoco las condiciones previstas para los próximos a jubilarse.

“Quienes actualmente gozan de la jubilación mantendrán los beneficios que les corresponde en sus respectivas Cajas”, afirma la cartera estatal. Al respecto, el ministro Benigno López, abogó por la aprobación del proyecto de Ley.

“Es una oportunidad de oro, es un paso importante para que no ocurra lo que muchos afirman sucedería con las cajas previsionales”, resaltó el secretario de Estado, quien recordó que no existen cambios paramétricos en las condiciones para la jubilación de los trabajadores, así como también se establecen límites y reglas para las inversiones.

“No se toca la contribución, ni la edad y tampoco se cambia el porcentaje de aportes jubilatorios. La posibilidad de invertir en Bonos del Estado está limitada”, remarcó López.

El comunicado agrega que la Superintendencia de Pensiones no modificará la base regulatoria, no variará la edad de jubilación, no cambiará el monto de la jubilación, tampoco aumentará el aporte para la jubilación y no dispondrá del dinero de los jubilados.

Hacienda remarca que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones no decidirá sobre la colocación de los fondos jubilatorios. La autonomía de las Cajas jubilatorias está preservada en este proyecto de Ley. Por el contrario, apunta a convertirse en un mecanismo eficaz de supervisión de los fondos, que actualmente no cuentan con ningún tipo de supervisión.

“De ahí que su principal objetivo es cuidar de los fondos y aportes de los trabajadores y jubilados, estableciendo reglas claras que apunten a una mayor transparencia, reducción de riesgos y velar por la buena administración de los fondos previsionales”, finaliza el documento.

