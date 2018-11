Hacen lugar a extradición de “Bilão”

El juez penal de Garantías, Miguel Tadeo Fernández, hizo lugar a la extradición al Brasil de Rovilho Alekis Barboza, alias Bilão, supuesto miembro del PCC. La solicitud fue enviada por el Tribunal de Justicia del Estado de Paraná 2° Vara Criminal de Maringá. Según el documento “Bilão” es el principal proveedor de cocaína en esa región.

Sin embargo “Bilão” aún no será entregado al vecino país debido a que el mismo cuenta con dos procesos en el Paraguay y hasta tanto no se finiquiten no se podrá cumplir con la extradición.

Hay que recordar que “Bilão”, Antonio Abraao Da Silva, alias Abraaozinho, y José Félix Da Silva, presuntos miembros del Primer Comando Capital (PCC), fueron detenidos el 30 de abril de 2017 durante un procedimiento policial en el edificio Parque del Lago, del barrio Boquerón, de Ciudad del Este.

Fuente: judiciales.net

