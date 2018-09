Gremios de la producción urgen celeridad a la Corte en casos emblemáticos

La Unión de Gremios de la Producción (UGP) emitió un comunicado dirigido a la Corte Suprema de Justicia instándole a pronunciarse sobre temas emblemáticos y a no esquivar más temas de vital importancia para el país.

En tal sentido mencionó el nuevo requerimiento que hizo el expresidente Horacio Cartes sobre su situación política, sin embargo los miembros de la máxima instancia judicial decidieron inhibirse, situación que evita dar un corte definitivo al tema.

“Esta Corte no puede seguir eludiendo responsabilidades, debe pronunciarse sobre los temas que se consultan y asumir las consecuencias de esos pronunciamientos”, reza parte del escrito publicado por los productores.

El comunicado menciona también que si el Poder Judicial es incapaz de brindar garantías, nuestro país seguirá tambaleando en una frágil democracia. Añade también que el próximo desafió es el saneamiento de la justicia paraguaya.

Leé el texto completo:

La Corte Suprema debe hacer su trabajo

La Corte Suprema de Justicia ha recibido un nuevo pedido del ex

presidente Horacio Cartes quien continúa buscando un lugar en el

escenario político posterior a su salida del cargo.

Se le ha encargado un trabajo y deben juzgar el pedido, como todo aquel

que tiene un rol y una responsabilidad que es inherente al cargo que

desempeña.

Inmediatamente se ha desatado una cadena de inhibiciones que apunta

a lo que ha sido una constante en la justicia: cajonera de los casos

difíciles.

Esta Corte no puede seguir eludiendo responsabilidades, debe

pronunciarse sobre los temas que se consultan y asumir las

consecuencias de esos pronunciamientos.

A lo largo de los años de transición o de construcción dificultosa de una

democracia, la Justicia ha estado ausente o ha desempeñado el triste

papel de cómplice en la judicialización de la política.

No es admisible como excusa alegar que previamente se ha politizado la

justicia ya que, una vez asumido el cargo, la responsabilidad es personal.

Cada uno de los miembros de ese tribunal supremo es responsable de la

buena o mala, pronta o lenta decisión judicial.

En el ya establecido contrapeso de poderes, el Poder Judicial es la última

frontera, el reaseguro de las instituciones y el garante esencial del

Estado de Derecho.

Si este poder es incapaz de dar esas garantías, el Paraguay seguirá

tambaleando en una endeble democracia en la cual las diversas mafias

pelearán por la supremacía del más fuerte, o la ley de Lynch tendrá la

última palabra.

El desafío de los próximos cinco años es sanear este poder y poner los

sólidos cimientos que necesitan el Estado de Derecho y la Republica. Y

es un desafío que nos involucra a todos.

Unión de Gremios de la Producción

Asunción, 5 de setiembre de 2018

