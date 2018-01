Otro grave incendio en el Bronx de Nueva York

Más de 200 bomberos atienden la emergencia, en un edificio. Se reportan 8 personas rescatadas y 12 más heridas. Autoridades intentan establecer las causas del incendio.

De acuerdo a las primeras informaciones, el siniestro se habría iniciado en el primer piso del edificio donde funciona una tienda de electrodomésticos. Cabe resaltar que este lugar se encuentra muy cerca de la zona donde ocurrió un incendio hace dos días y donde 12 personas perdieron la vida.

El Departamento de Bomberos de la ciudad informó que recibieron la llamada de alarma a las 6 de la mañana 8 (hora local). El edificio de departamentos siniestrado es de 4 pisos de altura y se encuentra ubicado en la 1547 de la avenida Commonwealth del mencionado distrito.

Over 200 #FDNY members continue to operate on scene this morning of a 6-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx pic.twitter.com/oKf3fWqlD2

— FDNY (@FDNY) January 2, 2018