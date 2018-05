Gobierno libera precio de la nafta común

El decreto 8.977 del Poder Ejecutivo derogó el artículo 2 del decreto 4.692/2015 que fijaba el precio de venta de la nafta de 85 octanos y del diésel tipo III.

El Ministro de Industria y Comercio Gustavo Leite dijo que la decisión tomada viene a materializar el sueño de todos, incluso de emblemas y el propio gobierno de llegar a un libre mercado.

Sostuvo que a partir de ahora, los precios se ajustarán por la dinámica de la oferta y la demanda del mercado.

Aclaró que para la toma de esta decisión se tuvo en cuenta la recomendación de la dirección general del combustible del Ministerio.

Añadió que la nafta común es utilizada sobre todo para uso particular, no afectando su uso a las tarifas del transporte público ni de cargas. Concluyó que no se justifica mantener un precio regulado de la nafta de 85 octanos por las condiciones actuales del mercado.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?