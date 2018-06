Gneiting anuncia acciones legales contra denuncia de supuesta coima

El ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Gneiting, ratificó que nunca pidió ni recibió ningún tipo de coima del presidente de Frigorífico Concepción. Anunció acciones judiciales contra la denuncia realizada por el extitulard de la ARP, Carlos Trapani, y que se presentará ante la Fiscalía.

“Jair de Lima hizo mal en meter más de 3.000 toneladas de carne de contrabando al país, pero yo no le pedí ninguna coima. Que se preparen los denunciantes si no pueden demostrar sus acusaciones, porque voy a accionar ante la justicia porque tocaron a mi familia”, expresó el secretario de Estado.

Gneiting reiteró que nunca habló con el directivo de la empresa cárnica ni con sus abogados. Al respecto, consideró correcto que el Ministerio Público investigue la denuncia del expresidente de la ARP, Carlos Trapani, ya que es muy fácil hacer denuncias sin elementos.

Aseveró que la denuncia por supuesto cobro de coima, es una persecución política contra el Frigorífico Concepción, e indicó que será la Dirección Nacional de Aduanas será la encargada de tipificar si el caso se trató o no de contrabando.

Agregó que el MAG no tiene ninguna responsabilidad en el caso y que lo único que omitió el anterior ministro Marcos Medina fue informarle al presidente Horacio Cartes que se estaba importando carne al país, porque el mandatario debía estar al tanto de la situación.

“No me siento víctima, no soy débil, soy bastante fuerte, pero tocaron a mi familia y que se preparen para demostrar la denuncia que hicieron porque tomaré acciones judiciales y todo el dinero que les pueda sacar a los denunciantes voy a donar a los indígenas, porque yo no quiero ningún guaraní de esa gente”, enfatizó el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

