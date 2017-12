Gente atrapada en los juegos tras corte de luz en Disneyland Resort

Disneyland Resort, el gran complejo de ocio situado en la ciudad california de Anaheim (EEUU), sufrió este miércoles un apagón eléctrico que dejó varias atracciones fuera de servicio en una jornada de importante afluencia al parque, ya que muchas familias disfrutan estos días de sus vacaciones navideñas.

Según informó la cadena ABC, que citó a un vocero de Disneyland Resort, el corte eléctrico afectó a las áreas de Fantasyland y Mickey’s Toontown.

El diario Los Ángeles Times señaló que los fallos del suministro eléctrico del parque comenzaron hoy en torno a las once de la mañana. La cadena CNN reveló que hay visitantes que se encuentran atrapados en algunos juegos.

Hacia el mediodía, varias de las atracciones afectadas volvieron a funcionar con normalidad, pero los responsables de Disneyland aclararon que no saben cuándo se pondrán en marcha todas las que faltan.

Diferentes visitantes del parque mostraron hoy en las redes sociales imágenes de lo sucedido, en las que se ve a decenas de personas haciendo fila y esperando a que se solucione la situación.

At California Adventure today. Looks like the #Disneyland folks migrated over. Holy shit.

NOBODY COMES TO FLIKS FAIR WTF pic.twitter.com/sYgBtKCUph

— Antonio Javier (@CoolGrayAJ) December 27, 2017