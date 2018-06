Gatillo Fácil: Querella apelará fecha de juicio oral

El abogado Jorge Bogarín, indicó que “es una verdadera vergüenza” que se haya fijado recién para el 2019 el juicio.

El Tribunal de Sentencia conformado por Fabián Weisensee, Juan Pablo Mendoza y Laura Ocampo fijó para el 24 de abril al 3 de mayo de 2019 la realización del juicio oral y público del suboficial Jhonie Osvaldo Orihuela y el comisario Jorge Zárate, procesados por haber realizado un procedimiento irregular en el cual resultó víctima Richard Pereira, un joven de 25 años de edad que recibió un impacto de bala que lo dejó parapléjico.

Jorge Bogarín, abogado querellante adelantó que apelará la convocatoria a juicio. Manifestó que, “nos quejamos de las dilaciones, de las chicanas pero el mismo sistema está permitiendo ese tipo de cosas”.

Agregó, que la justicia que llega tarde no puede llamarse justicia. “Tenemos que levantar nuestra voz de protesta tiene que haber una cabeza pensante aquí en el Poder Judicial que diga no estamos haciendo bien las cosas. No puede ser si la Ley dice como máximo un mes tengamos que esperar un año”, lamentó Bogarín.

El letrado no descartó la posibilidad de llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, sino hay respuestas en el Tribunal de Apelación.

Por su parte, el Colegiado que juzgará a los dos policías indicó que por sobrecarga de trabajo se convocó recién para el 2019 la audiencia.

Judiciales.net

