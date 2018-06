Galaverna: “El ministro Leite es uno de los capos del clan de la coima”

El senador colorado Juan Carlos Galaverna afirmó que no hay ninguna torpeza en la supuesta coima a los ministros Gustavo Leite y Luis Gneiting, por parte del Frigorífico Concepción. Afirmó que el titular de Industria y Comercio “hace rato que viene coimeando”.

El legislador detalló que Carlos Trapani y el destituido Dr. Hugo Idoyaga le pidieron gestionar una entrevista con el presidente Horacio Cartes, para denunciar el pedido de coima que hicieron los secretarios de Estado, para agilizar la rehabilitación del Frigorífico Concepción. Agregó que el extitular de Senacsa era el que tenía mayor interés, pero el mandatario solo accedió a recibirlo a expresidente de la ARP.

Calé puntualizó que la millonaria multa establecida a la firma cárnica fue por lo que había sucedido con el ingreso irregular del producto al país; mientras que la coima solicitada supuestamente por los ministros fue para que se agilice la rehabilitación.

“Emilio Tiky Cubas y Leite vienen coimeando desde hace rato. El ministro de Industria y Comercio es uno de los capos del clan de la coima, que es un equipazo. Si no tienen la bendición y la participación ejecutiva, cuenta con el guiño del ministro Juan Carlos López Moreira”, enfatizó el parlamentario.

Galaverna aclaró que no volvió a conversar del tema con el jefe de Estado, pero afirmó que no cree que sea destituido Leite, porque no hay otro que enfrente a la prensa como él lo hace. “No conozco otro ministro que tenga ese oficio de buen embarullador de cosas legales e ilegales”, resaltó.

Sostuvo además que si hay voluntad, el gobierno entrante puede anular todas las licitaciones realizadas en las últimas semanas por el actual Ejecutivo, así como la renovación de licencia a casinos. Al respecto, afirmó estar seguro que Mario Abdo Benítez procederá de esa forma.

Por último, criticó que el Ministerio Público se desentienda de los hechos, ya que nunca investigó las denuncias que él mismo realizó sobre diversas irregularidades cometidas por altos funcionarios de las instituciones del Estado. Sin embargo, aseveró que no queda otra que vencer el temor y seguir denunciando.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?