Galaverna agradece a Cartes el nombramiento de su hijo en Itaipú

El senador Juan Carlos Galaverna confirmó que el nombramiento en la hidroeléctrica binacional de su hijo, Juan José Galaverna Ortega, fue un pedido de la Presidencia de la República y agradeció por ello al titular del Ejecutivo.

“Eso es lo que se replica, pero no se publica que el director paraguayo de Itaipú, James Spalding, explicó que el nombramiento de mi hijo no violó ninguna norma. Así que si no se violó ninguna norma ¡aleluya! porque consiguió ese trabajo y le agradezco al presidente Cartes”, resaltó.

Por otro lado, el legislador colorado se refirió a una posible designación del diputado electo por Central, Ariel Oviedo, como integrante del gabinete de Mario Abdo Benítez, y puntualizó que de ocurrir eso, asumiría la banca su otro hijo, Juan Carlos “Nano” Galaverna, pues es el suplente número 1 por el departamento en la Cámara Baja.

Calé aseveró además que no podría hacerse un condicionamiento entre los parlamentarios colorados para que arranquen unidos el próximo periodo y que Cartes jure después del 15 de agosto. Alegó que eso no solo va a depender del próximo presidente del Congreso.

