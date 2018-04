Funcionarios judiciales ratifican huelga general a favor de proyecto sobre tasas

El Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay realiza hoy el cuarto día de paro escalonado, desde las 7:00 hasta las 11 horas, exigiendo que la Cámara Baja sancione el proyecto de ley que destina el 100% de las tasas judiciales a la Corte Suprema de Justicia.

“Vamos a seguir la lucha, la huelga general se inicia el lunes. El Congreso tiene que tomar en serio esta cuestión, incluso consideramos que la distribución de las tasas judiciales es inconstitucional”, afirmó Porfiria Ocholasky.

La secretaria del gremio de funcionarios agregó que la Corte Suprema de Justicia no tiene por qué seguir distribuyendo dinero a instituciones que no dependen de ella. Al respecto, anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad contra la normativa, si el Legislativo no sanciona el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado.

Ocholasky indicó que responsabilizan al Congreso del paro total de actividades que realizarán desde el lunes en el Poder Judicial, alegando que la Cámara de Diputados tiene la obligación de estudiar el proyecto de modificación de la ley de tasas judiciales.

Actualmente, del 100% de todo lo recaudado en concepto de pago de tasas judiciales, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibe un 58,80%, el Ministerio Público el 12,27%, el Ministerio de Justicia otro 13,55%, el Ministerio de la Defensa Pública 0,01% y Consorcio 15,37%.

