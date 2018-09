Funcionarios judiciales inician hoy paro escalonado

El cese de actividades a partir de la fecha es debido a la modificación de las tasas judiciales que se tratará en el Congreso Nacional. La medida de fuerza pretende que la cámara de Diputados ratifique la modificación de ley de tasas judiciales, que actualmente cuenta con media sanción por dicho estamento.

En ese sentido, la secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales, Porfiria Ocholavsky, explicó que cese de actividades en principio es por una hora, que irá incrementándose con el correr de los días y para el 17 de setiembre prevén una huelga.

Añadió que tanto la distribución de tasas judiciales, como el pedido de ampliación presupuestaria fueron rechazados en el parlamento, situación que pone en peligro los salarios de unos 1500 funcionarios, además del pago de alquileres, servicios públicos e insumos de oficina.

“Si no se hace este tipo de acciones, el parlamento no escucha”, indicó la dirigente sindical al aclarar que en el pedido que realizan no hay ninguna solicitud de incremento salarial para los funcionarios.

