Funcionario aclara que no integra grupo de invasores

Dante Ariel Leguizamón, miembro de la Comisión del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y que aparece en la lista de supuestos ocupantes del predio del Cuartel de la Victoria, desmintió que forme parte del grupo que invadió el predio militar.

“Toda la Semana Santa estuve en mi casa, no sé porque la Policía me puso en la lista. No voy a negar que estuvimos en el lugar con mi compañera Elizabeth Flores, pero nosotros nos registramos y dejamos constancia que íbamos para hablar con las personas que están en el cuartel”, explicó.

Agregó que el único momento que estuvo en el Cuartel de la Victoria fue en cumplimiento de sus funciones como funcionario público que es, no como ocupante del inmueble, como informó la Policía Nacional. Aclaró que no es afiliado de ningún partido político.

Leguizamón consideró que los uniformados lo incluyeron por equivocación a la lista de ocupantes de la propiedad, ya que en ningún otro momento estuvo por el predio del cuartel, por lo que sostuvo que él es el más interesado en que se aclare la situación.

