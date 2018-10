Fujimori pidió que no lo condenen a muerte porque ya no da más

Alberto Fujimori, cuyo indulto fue anulado por la Corte Suprema de Perú el miércoles, pidió este jueves a las autoridades que no lo envíen de regreso a prisión, pues eso significará una “condena a muerte”.

La Corte anuló el miércoles el indulto y ordenó que el ex presidente peruano (1990-2000) vuelva a prisión luego de 10 meses de libertad, tras lo cual fue ingresado a una clínica de Lima, donde este jueves quedó bajo custodia policial.

“Ya está en condición de detenido”, aseguró el ministro del Interior, Mauro Medina, sobre la situación legal de Fujimori, de 80 años.

A pesar de haber sido condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad y corrupción, Fujimori siguió gozando de gran popularidad en Perú por haber acabado con el terrorismo de Sendero Luminoso y la hiperinflación. Ese legado se disputan sus hijos, Keiko y Kenji, quienes pretenden llegar a la presidencia.

En un video grabado en la cama en la clínica, Fujimori pidió este jueves a las autoridades peruanas que no lo envíen de regreso a prisión, pues eso significará una “condena a muerte” para él.

“Quiero pedirle al presidente de la república, a los miembros del poder judicial, una sola cosa: por favor no me maten; si regreso a prisión mi corazón no lo va soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo”, declaró.

“No me condenen a muerte, ya no doy más”, suplicó.

Fuente: Infobae

